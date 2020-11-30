Стрелка на 125 км в час: стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Удмуртии

В результате столкновения двух иномарок погибли 3 человека.

Дебесы. Удмуртия. Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Елабуга – Пермь в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в Дебесском районе в воскресенье, 29 ноября, около 12:50.

47-летний водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер» с прицепом. В результате аварии водитель «Камри» и его пассажиры – мужчины 32 и 44 лет – погибли, 45-летний водитель второго авто с травмами попал в больницу.

Стражи порядка рассказали, что стрелка на спидометре «Тойоты Камри» на момент столкновения зафиксировала положение на 125 км в час.

По факту ДТП проводится расследование.