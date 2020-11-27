Возгорание произошло 25 ноября.

Воткинск. Удмуртия. Пожилая женщина погибла при пожаре в садовом участке в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Возгорание произошло 25 ноября около 14:30 в СНТ «Яблонька» Воткинского района. В доме на тот момент находилась 73-летняя женщина. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого и погибла пенсионерка.

Предположительная причина возгорания — неосторожность при готовке на газовой плите, оставленной без присмотра.