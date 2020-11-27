В Удмуртии задержали браконьера, застрелившего лося

Нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Минприроды Удмуртии совместно с полицейскими задержали жителя села Киясово за незаконную охоту на лося. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сообщается, что вблизи деревни Кады-Салья Киясовского района мужчина застрелил лося, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Злоумышленника задержали при разделке незаконно добытого им животного. Селянин дал признательные показания.

По данному факту возбудили уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У мужчины изъяли охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие и иные орудия незаконной охоты.

В Минприроды отметили, что экологический ущерб от незаконной добычи самки лося, подлежащий возмещению в доход государства, составил 400 тысяч рублей. За совершённое преступление гражданину грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

«Настоятельно рекомендуем неукоснительно соблюдать требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты и при обращении с орудиями охоты. В целях пресечения и выявления нарушений правил охоты и правил оборота оружия на территории республики идут рейдовые мероприятия», — подчеркнули в Минприроды Удмуртии.