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На трассе в Удмуртии легковушка врезалась в стоявшую с «аварийкой» фуру, пассажир погиб

16:45, 25 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
На трассе в Удмуртии легковушка врезалась в стоявшую с «аварийкой» фуру, пассажир погиб
16:45, 25 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия\n#водители
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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ДТП произошло поздно вечером 24 ноября.

Глазов. Удмуртия. Пассажир легковушки погиб на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

ДТП произошло 24 ноября около 23:00 на 62 км автомобильной дороги «Игра-Глазов». 29-летний водитель «Рено Логан» врезался в стоящий «Даф». За рулем грузовика был 43-летний мужчина.

По предварительным данным, фура находилась на краю проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. В результате ДТП пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте, водитель «Рено Логан» получил тяжелые травмы, его увезли в больницу.

16:45, 25 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия\n#водители