На трассе в Удмуртии легковушка врезалась в стоявшую с «аварийкой» фуру, пассажир погиб

ДТП произошло поздно вечером 24 ноября.

Глазов. Удмуртия. Пассажир легковушки погиб на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 24 ноября около 23:00 на 62 км автомобильной дороги «Игра-Глазов». 29-летний водитель «Рено Логан» врезался в стоящий «Даф». За рулем грузовика был 43-летний мужчина.

По предварительным данным, фура находилась на краю проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. В результате ДТП пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте, водитель «Рено Логан» получил тяжелые травмы, его увезли в больницу.