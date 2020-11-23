За выходные жители Удмуртии перевели мошенникам почти 2,5 млн рублей

По некоторым фактам возбудили уголовные дела.

Ижевск. Удмуртия. За выходные жители Удмуртии перевели мошенникам 2 млн 320 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.



Жертвами злоумышленников стали 19 человек в возрасте от 22 лет до 71 года. Среди пострадавших — жители Ижевска, Глазова, Можги, Кизнерского, Юкаменского, Балезинского, Алнашского, Кезского и Игринского районов. По некоторым фактам возбудили уголовные дела, по остальным проводится проверка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала 2020 года у жителей республики дистанционным способом похитили более 250 млн рублей.

Правоохранители напомнили жителям, что ни в коем случае нельзя называть посторонним данные своих банковских карт, пин-коды, пароли из смс-сообщений.



Остерегаться телефонных мошенников просят и «Бабушки из Бураново». Вместе с МВД по Удмуртской Республике и общественниками они подготовили видеоролик, в котором обратились к жителям Удмуртии с призывом не попадаться на уловки злоумышленников.