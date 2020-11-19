Два «дизельных» мошенника предстанут перед судом в Удмуртии

Злоумышленники нанесли ущерб на полмиллиона рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии будут судить двух жителей Ижевска, обвиняемых в серии мошенничеств при продаже дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что ижевчане находили в интернете объявления о продаже и предоставлении услуг грузовой техники, звонили по указанным номерам и предлагали купить дизельное топливо по низкой цене. Тем, кто соглашался, они предлагали заправиться на АЗС, находившейся недалеко от места проживания потерпевших.

Назвав номер заветной колонки с дешёвым топливом, мошенники просили заранее оплатить товар. После получения денег злоумышленники выключали телефоны. Обманутые предприниматели, прибыв на заправку, получали отказ от операторов.

В ходе расследования удалось установить причастность обвиняемых к 14 преступлениям против жителей Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермского края и Свердловской области. Ущерб составил 500 тыс. рублей.

Уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») с обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.