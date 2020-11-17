Следователи проводят проверку.

Завьялово. Удмуртия. Пожилые мужчина и женщина погибли в результате двух пожаров в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного Управления СК России по Удмуртской Республике.

Оба возгорания произошли в Завьяловском районе. Первое — 15 ноября в 19:45 в деревне Кетул в доме по улице Лесной. В огне погибла проживавшая там 86-летняя женщина.



Второй пожар зафиксировали в тот же день в 21:55 в селе Ягул в доме по улице Полевой. В результате погиб 60-летний хозяин дома. Супруге мужчины удалось спастись.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Следователи уже осмотрели места происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, опрашивают соседей и родственников погибших.



Предположительная причина возгорания в обоих случаях — короткое замыкание, неисправность электропроводки.