В Глазове «Лексус», столкнувшись с трактором, сбил пешехода

Трактор поворачивал на нерегулируемом перекрестке.

Глазов. Удмуртия. Пешеход и водитель «Лексуса» пострадали после наезда трактора в Глазове. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Столкновение произошло 11 ноября вблизи дома №41 на улице Татьяны Барамзиной.

23-летний водитель трактора «К-701» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с автомобилем «Лексус», который ехал прямо. Из-за удара иномарка наехала на пешехода – 45-летнюю женщину. Она, а также 40-летний водитель легковушки получили травмы.