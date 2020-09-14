Молодой водитель погиб в ДТП на дороге в Удмуртии

Авария произошла ранним утром воскресенья.

Вавож. Удмуртия. Молодой водитель погиб в ДТП на дороге в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла ранним утром накануне, 13 сентября. На дороге Нылга – Вавож 20-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, машина слетела с дороги и перевернулась. Молодой человек погиб.

Напомним, в Удмуртии в пятницу, 11 сентября, в дорожных авариях погибли 2 пешехода. Первое ДТП произошло утро на трассе Елабуга – Пермь, второе – поздно вечером на съезде с объездной Ижевска к деревне Сокол. Оба погибших пересекали дороги вне пешеходных переходов.