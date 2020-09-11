Троих закладчиков наркотиков задержали в Удмуртии

Они оказались жителями Кировской области.

Завьялово. Удмуртия. Жители Кировской области могут получить по 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Изначально полицейские задержали 35-летнего мужчину в деревне Хохряки. При личном досмотре у него нашли 250 г запрещенного вещества. Мужчина признался, что работает закладчиком в интернет-магазине, а наркотики забрал недалеко от деревни, чтобы в дальнейшем сбыть. В ведомстве отметили, что закладчик уже был судим за аналогичные преступления.

Позже полицейские задержали еще двух жителей Кировской области. Мужчины 30 и 28 лет приехали в Удмуртию, чтобы заниматься преступной деятельностью. Они арендовали автомобиль и квартиру на улице Петрова в Ижевске. Там злоумышленники фасовали наркотики, которые прятали в тайники на территории региона.

В арендованной квартире оперативники обнаружили фасовочный материал, весы, а также наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело, всех подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, что ранее жителя Ульяновской области взяли под стражу за попытку продать в Удмуртии более 1,7 кг наркотиков.