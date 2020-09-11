Автоэксперт из Ижевска оформил на себя 1,3 млн рублей кредитов под диктовку мошенников

Злоумышленники попросили мужчину назвать код из смс-сообщения.

Ижевск. Удмуртия. Автоэксперт из Ижевска оформил под диктовку мошенников кредиты на сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил о попытке незаконной транзакции с его банковского счета. Чтобы предотвратить операцию, ижевчанину нужно назвать код из смс-сообщения.

В течение дня мошенники звонили мужчине с восьми разных московских номеров. Все они представлялись сотрудниками банка, в том числе службы безопасности. Злоумышленники убедили эксперта автомастерской, что они пытаются выявить недобросовестных сотрудников, которые «сливают» данные клиентов.

В итоге мужчина взял кредиты и перевел 1,3 млн рублей на различные счета. Мошенники в свою очередь обещали, что после завершения мероприятий все деньги вернутся ему на счет.

Когда 39-летний ижевчанин понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

За последнюю неделю мошенники аналогичным образом похитили со счетов жителей Ижевска несколько миллионов рублей.