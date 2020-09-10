Полиция не стала возбуждать дело после пожара в бывшем кафе «Кораблик» в Ижевске

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем несовершеннолетними.

Ижевск. Удмуртия. Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в бывшем кафе «Кораблик» на набережной Ижевска. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, отдел полиции №2 вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Группа несовершеннолетних по неосторожности устроила пожар в заброшенном помещении. С ними проводится профилактическая работа. Все ребята не достигли возраста привлечения к ответственности.

Напомним, что «Кораблик» загорелся вечером 31 августа. Площадь возгорания составила 150 кв. м.