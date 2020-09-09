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Сотрудница банка в Удмуртии обманула пожилых клиентов на 11 млн рублей

12:30, 09 сентября, 2020
Ксения Чернова
Сотрудница банка в Удмуртии обманула пожилых клиентов на 11 млн рублей
12:30, 09 сентября, 2020
Ксения Чернова
172
0
#Глазов\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#мошенники\n#суд
172
0

Женщина отделалась условным сроком.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшей сотруднице одного из банков в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

С сентября 2017 года по апрель 2019 года женщина, работая в одном из банков, выбирала клиентов «престарелого возраста», втиралась к ним в доверие и получала логины и пароли их личных кабинетов. После этого злоумышленница переводила деньги со счетов клиентов на счета третьих лиц, а позже обналичивала. Потерпевшими признали 10 человек, сумма ущерба превысила 11 млн рублей. Кроме того, женщина похитила ценные бумаги, принадлежащие клиентам банка, на общую сумму более 2 млн рублей.

В ходе расследования возбужденных по данным фактам уголовных дел банк вернул деньги потерпевшим.

Подсудимая признала свою вину. Суд приговорил её к 7 годам лишения свободы условно. Также женщине предстоит выплатить штраф в размере 420 тыс. рублей.

12:30, 09 сентября, 2020
Ксения Чернова
172
0
#Глазов\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#мошенники\n#суд

 

 

 


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