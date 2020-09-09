Звонок с короткого номера: житель Ижевска перевел лжесотрудникам банка 2 млн рублей

О том, что его обманули, мужчина узнал через несколько дней.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска перевел лжесотрудникам банка 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республике.

Неизвестный позвонил 51-летнему мужчине с короткого номера банка. Он сообщил, что со счетов ижевчанина пытаются похитить почти 2 млн рублей.

«Потерпевший, следуя указаниям звонившего, обналичил свои сбережения в размере 1 300 000 рублей и перевел на «безопасный счет», – отмечают правоохранители.

В течение последующих нескольких дней мужчина несколько раз звонили якобы с московских номеров. Неизвестные, вновь представляясь сотрудниками банка, предлагали ижевчанину помочь вычислить злоумышленников, которые пытались провести незаконные транзакции. Проверка заключалась в оформлении кредитов в различных банках и переводе полученных средств на различные счета. Легковерному горожанину внушали, что после проверки деньги ему вернут, а в банке он сможет получить новую карту с «безопасным» счетом.

Общая сумма трех кредитов, которые оформил потерпевший, составила 700 тыс. рублей. Этих средств он тоже лишился.

Мужчина понял, что его обманули, только когда обратился в отделение банка для получения новой банковской карты. Там и узнал от сотрудников о том, что стал жертвой преступления.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, в настоящее время мошенники освоили новый метод, при котором телефонный номер злоумышленников с помощью современных технологий дублирует номера телефонов банков, отделов полиции.

Жителей попросили прекращать разговор с неизвестными, которые звонят и представляются «сотрудниками банка» или «сотрудниками полиции». Службы безопасности не станут предупреждать о подозрительных транзакциях и просить переводить деньги на «безопасные» счета.