Звонок с короткого номера: житель Ижевска перевел лжесотрудникам банка 2 млн рублей

О том, что его обманули, мужчина узнал через несколько дней.
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска перевел лжесотрудникам банка 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республике.
Неизвестный позвонил 51-летнему мужчине с короткого номера банка. Он сообщил, что со счетов ижевчанина пытаются похитить почти 2 млн рублей.
«Потерпевший, следуя указаниям звонившего, обналичил свои сбережения в размере 1 300 000 рублей и перевел на «безопасный счет», – отмечают правоохранители.
В течение последующих нескольких дней мужчина несколько раз звонили якобы с московских номеров. Неизвестные, вновь представляясь сотрудниками банка, предлагали ижевчанину помочь вычислить злоумышленников, которые пытались провести незаконные транзакции. Проверка заключалась в оформлении кредитов в различных банках и переводе полученных средств на различные счета. Легковерному горожанину внушали, что после проверки деньги ему вернут, а в банке он сможет получить новую карту с «безопасным» счетом.
Общая сумма трех кредитов, которые оформил потерпевший, составила 700 тыс. рублей. Этих средств он тоже лишился.
Мужчина понял, что его обманули, только когда обратился в отделение банка для получения новой банковской карты. Там и узнал от сотрудников о том, что стал жертвой преступления.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, в настоящее время мошенники освоили новый метод, при котором телефонный номер злоумышленников с помощью современных технологий дублирует номера телефонов банков, отделов полиции.
Жителей попросили прекращать разговор с неизвестными, которые звонят и представляются «сотрудниками банка» или «сотрудниками полиции». Службы безопасности не станут предупреждать о подозрительных транзакциях и просить переводить деньги на «безопасные» счета.
Сусанин / Не ведись: как жителям Удмуртии не стать жертвами мошенников? - Статьи
Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.