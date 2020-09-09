Жители Увинского района пожаловались на гибель рыбы в реке Ува

Ранее мор фиксировали в Вавожском районе.

Ува. Удмуртия. В реке Ува в Увинском районе погибла рыба. Об этом на своей странице «Вконтакте» рассказал министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.



Он добавил, что с этим вопросом к нему обратились жители района во время приема, посвященного экологии. Причины гибели рыбы пока не уточняются. Тем не менее, на встрече обсудили загрязнение реки.

В Минприроды Удмуртии пообещали взять под контроль эту ситуацию. Сотрудники ведомства организуют мониторинг состояния окружающей среды, в том числе реки Ува.

«Будет дана оценка состояния окружающей среды и происходящих в ней изменений, а также прогнозирование таких опасных явлений и факторов, как физическое, химическое и биологическое загрязнение поверхностных водных объектов», — написал Денис Удалов.

Напомним, что в реке Ува не раз погибала рыба. В августе 2014 года мор произошел в Вавоже. Тогда рыба задохнулась из-за повышенного содержания аммоний-иона.

Подобная ситуация повторилась в июне 2015 года. Тогда причины гибели так и не удалось установить. Сообщалось, что сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды начали на постоянной основе проводить отбор проб на различных участках реки Ува.



