21 год «строгача» получил житель Ижевска за развращение и надругательство над 10 мальчиками

Мужчина заявлял, что его оговорили, своей вины он так и не признал.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска отправили в колонию за развращение и надругательство над маленькими мальчиками. Об этом сообщает Прокуратуры Удмуртской Республики.

Жертвами злоумышленника стали 10 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Один из мальчиков имел явные признаки психического расстройства.

По данным пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, с 2016 по 2019 год 38-летний мужчина заманивал мальчиков к себе, якобы чтобы поиграть в компьютерные игры. Преступления он совершал в Ижевске и в деревне Болгуры Воткинского района.

По выявленным фактам возбудили уголовные дела. Мужчина заявлял, что его оговорили, своей вины он так и не признал.

«В судебном заседании версия подсудимого об оговоре всеми десятью потерпевшими опровергнута доказательствами, представленными государственным обвинителем, материалами уголовного дела», – отметили в прокуратуре.

Суд приговорил злоумышленника к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, в течение 19 лет ему нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми.