Телефонный мошенник из исправительной колонии обманул 12 жителей Удмуртии

Уголовное дело направили в суд.

Ижевск. Удмуртия. Телефонный мошенник обманул 12 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

25-летний мужчина находился в исправительной колонии Тюменской области. Оттуда он в течение 7 месяцев звонил абонентам из Удмуртии. Заключенный представлялся сотрудником службы безопасности банка.

Под предлогом несанкционированной транзакции, блокировки банковских карт и перечисления денежных средств на резервный счет мошенник предлагал перевести деньги на подконтрольные ему счета абонентских номеров и расчетные счета.

Таким образом жертвы злоумышленника перечислили ему в общей сложности более 550 тыс. рублей. Только один человек по разговору понял, что общается с мошенником и не стал осуществлять никаких операций.

Мужчина обвиняется в совершении 12 мошенничествах и в одном покушении на мошенничество. Уголовное дело направили в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.