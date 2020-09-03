Директора Ижевского индустриального техникума осудят за незаконную выплату матпомощи бухгалтеру

Работник учреждения получил в общей сложности 792 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будут судить директора «Ижевского индустриального техникума имени Евгения Драгунова» за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Следствие установило, что с 14 по 19 февраля 2020 года руководитель техникума, используя свои служебные полномочия, организовал выплату материальной помощи главному бухгалтеру учебного заведения в сумме 792 тыс. рублей.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело направили в Устиновский районный суд для рассмотрения по существу.