Пришлось стрелять: полицейские в Удмуртии устроили погоню за пьяным водителем

Инцидент произошел ночью в Юкаменском районе.

Юкаменское. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии устроили за пьяным водителем погоню за стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел ночью в Юкаменском районе. Полицейские получили сообщение о том, что от Юкаменского в сторону Глазова движется «Митсубиси Лансер», водитель которого, возможно, находится в состоянии опьянения. Стражи порядка перехватили автомобиль, однако автолюбитель не реагировал на требования об остановке.

Машина прибавила скорость, домчавшись до деревни Верх-Уни, где правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить авто.

После этого водитель заблокировал двери, но стражам порядка удалось открыть их и задержать гонщика. Выяснилось, что 21-летний житель Юкаменского, сидевший за рулем, действительно был пьян. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту случившегося составили протоколы об административных правонарушениях.