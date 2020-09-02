Надругавшийся над дошкольницей житель Удмуртии проведет 14,5 года в колонии строгого режима

Злоумышленник воспользовался тем, что матери девочки не было дома.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии осудили 55-летнего жителя Вавожского района, надругавшегося над 6-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В апреле 2020 года мужчина подрабатывал в одной из деревень Вавожского района в хозяйстве у местной жительницы. Сообщается, что он был пьян. Воспользовавшись тем, что хозяйка дома отлучилась, мужчина вошел в помещение, где находились 8-летний сын владелицы и его младшая сестренка. Злоумышленник увел девочку в спальню и надругался над ней.

«Обеспокоившись отсутствием сестры, брат девочки позвал взрослых, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу», – отмечается в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит пройти принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.