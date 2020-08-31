В лесах Удмуртии за неделю заблудились 19 человек, одну пропавшую ищут до сих пор

Больше всего «потеряшек» в Завьяловском районе.
Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии за минувшую неделю заблудились 19 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, одну пропавшую – женщину 1936 года рождения – ищут до сих пор.
Больше всего «потеряшек» в Завьяловском районе. Там заблудились 12 грибников, в том числе 1 ребенок. Большинство потерявшихся старше 45 лет.
«Примерно 80-90 % - люди пенсионного возраста. Они неправильно оценивают свои силы, идут в лес, теряют ориентацию на местности либо им становится плохо», – отметили спасатели.
К поискам привлекают добровольцев, пожарных и кинологов.
Напомним, что к посещению леса нужно подготовиться:
- выбрать яркую одежду (благодаря которой человека будет проще найти);
- взять с собой воду и перекус, нож, спички или зажигалку, лекарства, если принимаете их постоянно;
- сообщить близким о своих планах, месте, куда собираетесь пойти, и примерном времени возвращения;
- взять с собой полностью заряженный телефон.
В случае, если человек все же потерялся, ему нужно позвонить по номеру телефона 112 и оставаться на месте.
Ау-ау-ау!
По словам специалиста, передвигаться по лесу нужно шумно: разговаривать, свистеть, петь песни. "Нужно не только шуршать и хрустеть ветками, потому что животное может спутать вас с другим зверем. Пойте песни, разговаривайте, тогда вам ничего не угрожает, животные на большом расстоянии услышат вас. В любом случае, в лесу страшнее зверя, чем человек, нет", - сказал Зайцев.