В лесах Удмуртии за неделю заблудились 19 человек, одну пропавшую ищут до сих пор

Больше всего «потеряшек» в Завьяловском районе.

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии за минувшую неделю заблудились 19 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, одну пропавшую – женщину 1936 года рождения – ищут до сих пор.

Больше всего «потеряшек» в Завьяловском районе. Там заблудились 12 грибников, в том числе 1 ребенок. Большинство потерявшихся старше 45 лет.

«Примерно 80-90 % - люди пенсионного возраста. Они неправильно оценивают свои силы, идут в лес, теряют ориентацию на местности либо им становится плохо», – отметили спасатели.

К поискам привлекают добровольцев, пожарных и кинологов.

Напомним, что к посещению леса нужно подготовиться:

- выбрать яркую одежду (благодаря которой человека будет проще найти);

- взять с собой воду и перекус, нож, спички или зажигалку, лекарства, если принимаете их постоянно;

- сообщить близким о своих планах, месте, куда собираетесь пойти, и примерном времени возвращения;

- взять с собой полностью заряженный телефон.

В случае, если человек все же потерялся, ему нужно позвонить по номеру телефона 112 и оставаться на месте.