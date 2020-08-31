Двое мужчин в Удмуртии погибли при пожаре в частном доме

Предположительно, пламя вспыхнуло из-за курения в нетрезвом виде.

Кез. Удмуртия. Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Кезском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла в деревне Ю-Тольен 29 августа.

Предположительно, пламя вспыхнуло в доме после полуночи из-за курения в нетрезвом виде.

«В огне погибли 57-летний хозяин дома и его 44-летний односельчанин. Оба мужчины нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками», – отмечают следователи.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.