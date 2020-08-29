«Гастролера» из Ижевска задержали за кражу более 700 тыс рублей в Смоленске

Злоумышленника поймали в Волгограде.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские из Смоленска задержали 54-летнего жителя Ижевска, укравшего из одного из офисов 715 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Преступление произошло в феврале 2020 года. Деньги пропали в выходной из сейфа компании. Злоумышленник повредил пластиковую дверь, проник в помещение, взломал сейф и похитил наличные. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить мужчину, который заходил в здание с небольшим кейсом в руках. Он посетил еще несколько близлежащих зданий.

Вскоре удалось установить его личность, им оказался 54-летний ижевчанин, «гастролер», специализирующийся на хищениях из сейфов, причем – в дневное время. В Смоленске он продал свой старый автомобиль, купил новый и на нем покинул пределы региона.

Задержали злоумышленника в Волгограде. У мужчины изъяли тот самый кейс, в котором оказались разнообразные отмычки, заготовки для ключей и другие инструменты, используемые для взлома сейфов. Кроме того, у него нашли несколько банковских карт, на которые он, предположительно, зачислял похищенные денежные средства.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Смоленск, где заключен под стражу. Расследование продолжается.