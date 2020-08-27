Выходки пьяного жителя Ижевска привели к возбуждению уголовного дела

Мужчина уселся на капот чужой машины, а потом обматерил полицейских.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту оскорбления полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Перед судом предстанет 37-летний местный житель. В конце июля он, будучи подшофе, заметил на парковке одного из торгово-развлекательных центров автомобиль. Ошибочно решив, что машина принадлежит его знакомому, мужчина уселся на капот ждать хозяина.

Подошедший к авто владелец потребовал у ижевчанина освободить капот, но тот отказался.

«В это время мимо проезжали сотрудники полиции на патрульном автомобиле. Увидев полицейских, мужчина лег на землю и притворился спящим», – отмечают следователи.

Стражи порядка подошли к ижевчанину, но тот обматерил их. Злоумышленника задержали. Материалы уголовного дела, возбужденного по данному факту, уже направили в суд.