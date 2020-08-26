С начала года жители Ижевска отдали 64 млн рублей мошенникам

Только за последние сутки с банковских счетов горожан украли 1 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. С начала года мошенники похитили с банковских счетов жителей Ижевска 64 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Только за последние сутки ижевчане, поверившие злоумышленникам, лишились 1 млн рублей. Так, 55-летняя женщина перевела свои сбережения – более 600 тыс. рублей – на неустановленные номера телефонов и так называемый «безопасный счет». Позвонивший ей «сотрудник банка» напугал горожанку тем, что с её счета пытаются похитить деньги. Правоохранители напомнили: службы безопасности банков не звонят клиентам с подобными предупреждениями. Нельзя верить неизвестным, называть им данные своих карт и переводить деньги на незнакомые счета.
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Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.