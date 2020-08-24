В Удмуртии передали в суд первое дело против «вора в законе»

Мужчине грозит новое лишение свободы и серьезный штраф.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии передали в суд первое уголовное дело против «вора в законе». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина еще до 1999 года занял высшее положение в преступной иерархии, так называемого вора в законе. В прошлом году за подобное деяние ввели уголовную ответственность, однако злоумышленник не перестал выполнять соответствующие положению функции. Кроме того, он напал на сотрудника ФСИН. По обоим фактам возбудили уголовные дела.

Мужчине грозит новое лишение свободы и серьезный штраф.