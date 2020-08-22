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В Ижевске задержали мужчину, устроившего ДТП с 6 автомобилями и мотоциклом

17:00, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
В Ижевске задержали мужчину, устроившего ДТП с 6 автомобилями и мотоциклом
17:00, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
1243
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: МВД Удмуртии
1243
0

В аварии пострадали 2 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, устроившего ДТП с 6 автомобилями и мотоциклом. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, нарушителем оказался 37-летний житель столицы Удмуртии.

Авария произошла 21 августа около 17:20. На улице Удмуртской, у дома №222, водитель «Субару» столкнулся с мотоциклом «Сузуки», после чего въехал в автомобиль «ВАЗ 2115».

Далее мотоцикл повредил стоявшую рядом «Ладу Ларгус», а «ВАЗ» столкнулся со стоявшим впереди автомобилем «Лада Ларгус». «Лада», в свою очередь, врезалась в автомобиль «Лада Гранта». По инерции последняя «налетела» на впереди стоящий «Ниссан». 

Виновник ДТП попытался скрыться, но столкнулся с автомобилем «Фольксваген». Очевидцы дорожно-транспортного происшествия задержали водителя, а позже на место аварии приехали сотрудники ДПС.  

В результате аварии водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир «ВАЗа» получили ушибы и переломы.

Выяснилось, что у виновника происшествия имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования житель Ижевска отказался. 

Возбуждено дело об административном правонарушении и проводится расследование. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. 



17:00, 22 августа, 2020
Анастасия Шевченко
1243
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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