Три смертельные аварии произошли в Удмуртии 20 августа

Водители выехали на встречную полосу.

Игра. Удмуртия. Смертельная авария произошла утром 20 августа на дороге «Игра-Глазов». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

37-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». В результате ДТП водитель легковушки скончался.

Также утром в четверг на дороге «Балезино-Сергино» 34-летний водитель «Лады Калины» не справился с рулевым управлением и выехал на «встречку». Там он въехал в грузовик «Рено Керакс». От столкновения 34-летняя пассажирка «Лады» погибла на месте аварии до приезда скорой помощи, водителя легковушки госпитализировали, 9-летний пассажир получил травмы.





Ранее «Сусанин» писал о еще одной аварии - 20 августа около 6 утра на дороге погиб 18-летний водитель «Лады Приоры». Водитель другого авто, 3-летняя и 6-летняя девочки, а также 33-летняя женщина были госпитализированы.