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В Каракулинском районе Удмуртии насмерть сбили 57-летнюю женщину

13:10, 20 августа, 2020
Анна Торхова
В Каракулинском районе Удмуртии насмерть сбили 57-летнюю женщину
13:10, 20 августа, 2020
Анна Торхова
254
0
#ДТП\n#Каракулино\n#авария\n#Удмуртия
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
254
0

Водитель «Нивы» был пьян.

Каракулино. Удмуртия. В селе Колесниково Каракулинского района Удмуртии вечером 19 августа сбили пешехода. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

66-летний водитель «ВАЗ 2121» наехал на 57-летнюю женщину. Известно, что мужчина был пьян. Пешеход от полученных травм умерла в больнице.

19 августа на дороге пострадал еще один пешеход – 13-летний велосипедист. ДТП произошло на улице Новоажимова в Ижевске. Мальчик въехал в стоящий троллейбус. Подросток получил травмы, ему назначили лечение.

13:10, 20 августа, 2020
Анна Торхова
254
0
#ДТП\n#Каракулино\n#авария\n#Удмуртия

 

 

 


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