В Каракулинском районе Удмуртии насмерть сбили 57-летнюю женщину

Водитель «Нивы» был пьян.

Каракулино. Удмуртия. В селе Колесниково Каракулинского района Удмуртии вечером 19 августа сбили пешехода. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

66-летний водитель «ВАЗ 2121» наехал на 57-летнюю женщину. Известно, что мужчина был пьян. Пешеход от полученных травм умерла в больнице.

19 августа на дороге пострадал еще один пешеход – 13-летний велосипедист. ДТП произошло на улице Новоажимова в Ижевске. Мальчик въехал в стоящий троллейбус. Подросток получил травмы, ему назначили лечение.