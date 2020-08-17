Мошенники за выходные похитили у жителей Удмуртии почти 2 млн рублей

По ряду фактов возбудили уголовные дела.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники за выходные похитили у жителей Удмуртии более 1,87 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию обратились 22 человека, которые рассказали о хищении денег с их банковских счетов. Среди потерпевших – жители Ижевска, Глазова, Воткинска, Кизнерского, Сюмсинского и Малопургинского районов в возрасте от 21 до 86 лет.

Так, одному из пенсионеров позвонили неизвестные и предложили заработать в интернете. Мужчина внес деньги на виртуальный кошелек, лишившись в результате 70 тыс. рублей.

По ряду фактов возбудили уголовные дела, по остальным проводится проверка.

Жителям напомнили, что ни в коем случае нельзя называть никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.