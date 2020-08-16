Спасатели из Ижевска выручили влюбленных, решивших «поиграть» с наручниками

Тревожный звонок поступил в городскую спасслужбу в 4:00.



Ижевск. Удмуртия. Не все «взрослые» развлечения завершаются обоюдным удовольствием для участников. В этом убедилась влюбленная парочка из Ижевска, заигравшаяся с наручниками, сообщается на официальной странице Поисково-спасательной службы города в "Инстаграме".

Вызов поступил 16 августа в 4:00. Одному из любовников не удалось снять с себя «браслеты». Ключа от них у парочки не оказалось.

К счастью, спасатели Ижевска умеют открывать любые замки. Наручники с пострадавшего сняли. Отпало ли у виновников вызова желание «шалить» дальше, не сообщается.