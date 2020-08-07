12 уголовных дел возбудили в Удмуртии за неделю из-за хищения металлических изделий

Ущерб от действий злоумышленников превысил 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 12 уголовных дел возбудили в Удмуртии из-за хищения металлических изделий за неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В регионе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Металл», которое направлено на предупреждение и пресечение хищений изделий и устройств, содержащих цветной и черный металл. По выявленным фактам возбудили 12 уголовных дел, ущерб от действий злоумышленников превысил 1 млн рублей.

«В большинстве случаев похищенное изъято либо у лиц, совершивших противоправные деяния, либо обнаружены на нелегальных пунктах приема лома металла. Лица, незаконно принявшие лом черных и цветных металлов, привлечены к административной ответственности», – отметили правоохранители.

Из незаконного оборота изъято более 14 т лома и 5 единиц весового оборудования.