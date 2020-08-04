По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Двухлетняя девочка в Ижевске погибла, уронив на себя подставку с телевизором. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла 1 августа. Ребенок, опрокинув на себя подставку и телевизор, получил травмы. Девочку доставили в больницу, где она вскоре скончалась.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проверку проводят и сотрудники прокуратуры республики.