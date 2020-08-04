Трагедия произошла в Малопургинском районе.

Малая Пурга. Удмуртия. Следователи проводят проверку по факту гибели работника на ферме в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Вечером первого августа на ферме в деревне Гужношур Малопургинского района 51-летний мужчина проводил работы по обслуживанию горизонтального транспортера. Механизм транспортерной ленты затянул его одежду.

«Мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», – рассказали следователи.

Они провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка в части обеспечения соблюдения правил безопасности и охраны труда на ферме.