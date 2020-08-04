11-летнего мальчика убило деревом в Удмуртии

Подросток пошел в лес вместе с отцом и дедом собирать валежник.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии 11-летнего мальчика убило деревом. Об этом сообщает пресс-служба следственного Управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла 2 августа. Мальчик с папой и дедом приехали в лес для заготовки валежника. Около 10 утра отец погрузил распиленные бревна в прицеп и повез их на открытый участок.

Дедушка погибшего не проследил за тем, что внук не ушел за папой, и начал пилить бензопилой дерево. В результате ствол упал прямо на подростка. Он получил травмы, от которых умер в больнице.

Проводится проверка, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.