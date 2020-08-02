Только два водоема в Удмуртии прошли проверку Роспотребнадзора

Они находятся в Шарканском районе.

Ижевск. Удмуртия. Только два водоема в Удмуртии прошли проверку регионального Роспотребнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте Управления.



Соответствуют нормам 2 пруда в Шаркане — Центральный и Маслозаводской.



Всего с 20 мая специалисты исследовали 205 проб воды из открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. В итоге 17 проб не соответствовали нормативам. Это пляжи Ижевска, Сарапула, Глазова и Кезского района.

Провели анализ и 76 проб песка, из них 4 материала не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 3 пробы по санитарно-химическим показателям (пробы взяли на территории городского пляжа Глазова).

Результаты полученных лабораторных исследований довели до глав муниципальных образований. Весь купальный сезон специалисты будут контролировать качество воды и песка.

Напомним, что ранее исследование песка на Ижевском пруду показало, что проба не соответствует паразитологическим показателям, а потому на пляже нужно проводить дезинфекцию.