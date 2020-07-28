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Один человек погиб и два пострадали при пожаре в Удмуртии

11:20, 28 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Один человек погиб и два пострадали при пожаре в Удмуртии
11:20, 28 июля, 2020
Анастасия Шевченко
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#Игра\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожар\n#возгорание\n#пострадавшие
Фото: pixabay.com
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Предположительно, в частном доме произошло короткое замыкание электропроводки.

Игра. Удмуртия. Один человек погиб и два пострадали при пожаре в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Возгорание произошло 28 июля в Игре. В 01:45 на улице Мира загорелся частный жилой дом. В помещении находились его 51-летняя хозяйка с двумя сыновьями 20 и 30 лет. Младший сын погиб, а женщина и ее старший сын отравились угарным газом, а также получили ожоги верхних конечностей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Правоохранительные органы проводят проверку. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, была назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что 24 июля при пожаре в Сарапуле погиб 53-летний мужчина. По предварительной версии, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.  

11:20, 28 июля, 2020
Анастасия Шевченко
200
0
#Игра\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожар\n#возгорание\n#пострадавшие

 

 

 


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