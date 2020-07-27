Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

Бабушка планирует взять ребят под опеку.

Воткинск. Удмуртия. Двое ребят остались сиротами после смертельной аварии, произошедшей вблизи Воткинска 18 июля. Об этом «Сусанину» сообщили в Министерстве соцполитики Удмуртской Республики.

Напомним, в аварии погиб отец, сами ребята, сидевшие в машине, получили незначительные травмы. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Мать детей скончалась несколько лет назад.

В настоящее время опеку над детьми оформляет бабушка. Пока проводится обследование условий проживания женщины.

В министерстве напоминают, ребятам положена пенсия по потере кормильца. Также для сирот предусмотрены ежегодная диспансеризация, бесплатный отдых в оздоровительных лагерях и санаториях, бесплатный проезд в транспорте. При получении высшего образования дети могут поступить в вуз без конкурса, имеют право на социальную стипендию.

Через благотворительный фонд стартовал сбор средств для семьи.