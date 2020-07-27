Житель Удмуртии надругался над малолетней падчерицей

Он совершал в отношении ребенка сексуальное насилие, когда мамы девочки не было дома.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Житель Якшур-Бодьинского района Удмуртии надругался над малолетней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина совершил в отношении ребенка сексуальное насилие в апреле 2017 года и в тот же месяц 2019 года. Это происходило, когда мамы девочки не было дома. Тогда 33-летний злоумышленник пользовался беспомощным состоянием потерпевшей, угрожал убийством ей и ее матери, а также применял силу.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Жителю Удмуртии назначили наказание в виде лишения свободы на 18 лет с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.