  • $ 71.6 ↓
  • € 83.1 ↓

Житель Удмуртии надругался над малолетней падчерицей

15:45, 27 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Житель Удмуртии надругался над малолетней падчерицей
15:45, 27 июля, 2020
Анастасия Шевченко
375
0
#дети\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#насилие
Фото: pixabay.com
375
0

Он совершал в отношении ребенка сексуальное насилие, когда мамы девочки не было дома.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Житель Якшур-Бодьинского района Удмуртии надругался над малолетней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина совершил в отношении ребенка сексуальное насилие в апреле 2017 года и в тот же месяц 2019 года. Это происходило, когда мамы девочки не было дома. Тогда 33-летний злоумышленник пользовался беспомощным состоянием потерпевшей, угрожал убийством ей и ее матери, а также применял силу.  

Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Жителю Удмуртии назначили наказание в виде лишения свободы на 18 лет с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

 

15:45, 27 июля, 2020
Анастасия Шевченко
375
0
#дети\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#насилие

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя

17:30, 21 июля, 2020
5966

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

4463
09:33, 20 июля, 2020

Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

3682
08:55, 24 июля, 2020

В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом

3326
09:10, 21 июля, 2020

Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

3313
09:40, 23 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
3035

Масочный режим усилили в Пермском крае

1907
12:33, 21 июля, 2020

В России могут создать госорганизацию по содержанию одиноких пенсионеров в обмен на их квартиры

1554
10:58, 22 июля, 2020

Мишустин: россиянам выплатят компенсации от 5 до 15 тыс рублей за поездки по России

1490
12:28, 22 июля, 2020

Афророссиянин устроил пикет против расизма в Томске

1469
16:08, 22 июля, 2020

В Испании местные власти грозятся отобрать пустующие квартиры

13:58, 20 июля, 2020
1881

NASA: к Земле летят 3 астероида

1852
16:51, 21 июля, 2020

В США на видео попали кадры спасения мальчика от акулы

1268
17:59, 21 июля, 2020

Italexit: итальянский политик создал движение за выход страны из ЕС

1190
18:27, 22 июля, 2020

Аляске угрожает цунами, предупредили сейсмологи

1169
15:25, 22 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
2442

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3070

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
3682

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
3486

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
3934

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
9842

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
8519

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6158

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
12994

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
11715

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
11729

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
18346