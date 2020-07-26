Обматеривший полицейского житель Удмуртии отделался штрафом

Мужчина плюнул стражу порядка в лицо, а потом ударил.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор 21-летнему жителю Красногорского района. Как сообщает Юкаменский районный суд Удмуртской Республики, молодого человека признали виновным в публичном оскорблении представителя власти и применении к нему насилия.

В апреле 2020 года выпивший мужчина в присутствии нескольких человек обматерил полицейского, несколько раз плюнул ему в лицо, а потом ударил.

По решению суда, злоумышленнику придется заплатить штраф в размере 8 тыс. рублей.