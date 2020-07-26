Часть здания школы искусств в Глазове затопило при ремонте кровли

Подрядчику придется возместить ущерб.

Глазов. Удмуртия. Часть здания школы искусств «Глазовчанка» в «северной столице» Удмуртской Республики затопило. Произошло это по вине подрядчика, ремонтирующего кровлю, сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Оказалось, что была нарушена технология ремонта. Сотрудники воткинской компании «Стройком», которые вели работы, не сделали защитный настил и полностью вскрыли плоскую часть крыши. Начавшиеся дожди привели к печальным последствиям. Рабочим пришлось принимать срочные меры по предотвращению дальнейшего подтопления.

«Данные нарушения зафиксированы Стройнадзором, подрядчик возместит ущерб и понесет штрафные санкции», – говорится в сообщении.

Также «Стройкому» придется за свой счет устранить последствия подтопления.

Напомним, капительный ремонт крыши начался в «Глазовчанке» 7 июля. Подрядчик должен завершить работы к концу ноября. Гарантийный срок ремонта составит 5 дет.

Здание школы возвели в 1975 году и всё это время оно не видело капитального ремонта. Следующим шагом после завершения работ на крыше станет реконструкция освещения школы.