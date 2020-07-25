В Воткинске из-за аварии без воды остались 10 многоквартирных домов

Над устранением последствий порыва работают специалисты.



Воткинск. Удмуртия. Из-за аварии в Воткинске без водоснабжения остались 10 многоквартирных домов и один из районов частного сектора. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в социальной сети.

По данным пресс-службы муниципалитета, в субботу, 25 июля, около 08:00 произошел порыв трубы диаметром 200 мм в подземном колодце на перекрестке улиц 1 Мая и Энгельса.

Последствия аварии ликвидирует бригада из 13 специалистов с 4 единицами техники. «Примерное время устранения - 3 часа», - пообещали в городской администрации.