Двух жителей Ижевска чуть не лишили водительских прав из-за неоплаченных штрафов в 20 тыс рублей

С начала года судебные приставы Удмуртии окончили 72 000 производств о взыскании штрафов.

Ижевск. Удмуртия. Двух жителей Ижевска чуть не лишили водительских прав из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Так, один из должников 19 раз нарушил правила дорожного движения и не заплатил вовремя 9 тыс. рублей. Вторым нарушителем оказалась женщина. Она накопила штрафов на общую сумму 11,5 тыс. рублей. Приставы предупредили ижевчан о приостановлении действия водительских прав, после чего нарушители оплатили задолженности в полном объеме.

Отметим, что за первое полугодие 2020 года судебные приставы Удмуртской Республики окончили 72 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение ПДД.