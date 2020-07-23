С помощью сирены спасателям в Удмуртии удалось помочь заблудившемуся в лесу мужчине

Он ходил собирать чернику.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели помогли заблудившемуся мужчине вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Звонок в «112» поступил 22 июля в 18:38. Мужчина сообщил, что пошел в лес собирать чернику рядом с СНТ «Майский», но заплутал. Потерявшийся дал спасателям примерные ориентиры для поиска, нашел сухое место, где развел костер, после чего ждал помощи.

К месту выехали огнеборцы на пожарной автоцистерне. По словам командира отделения ПСЧ №2 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Антона Шишкина, во время поисков спасатели включают громкоговорящие устройства, которыми оборудована спецтехника. Именно его услышал мужчина и вышел к огнеборцам.

Мужчина рассказал, что из-за дождя лесная подстилка стала болотом, везде была вода. «Больше не буду ходить за ягодами в лес. Лучше на рынке покупать», - рассказал заблудившийся.

Сам мужчина живет в Пермском крае.