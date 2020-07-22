Давил на педаль газа: стали известны причины возгорания авто, в котором погиб рыбак из Ижевска

По словам местных жителей, с пруда доносился звук работающего двигателя.

Ува. Удмуртия. Следователи установили причины гибели рыбака в загоревшемся автомобиле на пруду в деревне Рябиновка в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, трагедия произошла 15 мая. Вместе с супругой и знакомыми ижевчанин приехал на водоем отдохнуть и порыбачить. Ночью, после выпитого алкоголя, мужчина с женой уснули в заведенной машине «Рено Логан». Как установлено следствием, нога его находилась на педали газа. По словам опрошенных местных жителей, ночью с берега пруда непрерывно доносился звук работающего на повышенных оборотах двигателя авто.

Экспертиза показала, что вероятной причиной возгорания явилось тепловое воздействие высоко нагретых поверхностей системы выпуска выхлопных газов автомобиля или разгерметизация топливной системы.

В связи с отсутствием события преступления в возбуждении уголовного дела отказано.