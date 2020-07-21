Проснулись от шума извещателя: многодетная семья спаслась из пожара в Удмуртии

На кухне вспыхнула электроплита.

Завьялово. Удмуртия. В ночь на 20 июля в деревне Докша Завьяловского района Удмуртии в доме у многодетной семьи произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Родители и трое маленьких детей - 2009, 2012 и 2018 годов рождения, проснулись от сработавшего автономного извещателя. Едкий дым стал распространяться по комнатам. Оказалось, на кухне горит электроплита.

Семья выбежала на улицу, взрослые вызвали спасателей. Прибывшие на место спасатели тушили пожар около часа.

В результате огонь уничтожил дом, имущество. Мама, папа и трое детей – живы.