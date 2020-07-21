В Удмуртии подросток напал с молотком на своих бабушку и дедушку из-за 850 рублей

Пожилых людей с травмами головы пришлось экстренно увозить в больницу.





Каракулино. Удмуртия. Подростка из Удмуртии подозревают в нападении с молотком на пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел днем 19 июля. Девятиклассник одной из школ Каракулино пришел к своим бабушке и дедушке за деньгами. В ведомстве уточнили, что ему потребовались 850 рублей на поездку в Сарапул. Застав пожилых людей дома, подросток молотком нанес им несколько ударов по голове, после чего похитил деньги и скрылся с места преступления.

Супругов — 66-летнюю женщину и 72-летнего мужчину — нашли с телесными повреждениями около 15:00 в тот же день. Потерпевших экстренно увезли в ижевскую больницу.

Следователи допросили свидетелей и осмотрели место происшествия, были назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемого, 15-летнего школьника, также задержали 19 июля.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»). Сотрудники правоохранительных органов готовят материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что ранее 16-летняя девушка из Можги получила условный срок за нападение на свою бабушку. Злоумышленница просила дать ей деньги на алкоголь. Пожилая женщина отказала, после чего внучка ударила родственницу ножом в руку