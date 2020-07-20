Вооружённый палкой житель Ижевска пытался ограбить магазин

Злоумышленник не получил желаемого, и теперь ему грозит срок.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска задержали по подозрению в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртской Республике.

Нападение на торговую точку совершил 35-летний ранее судимый мужчина. С наступлением сумерек он зашёл в один из магазинов по улице 10 лет октября. Угрожая продавцу деревянной палкой, найденной на улице, разбойник требовал отдать ему деньги из кассы.

Женщина не растерялась и успела нажать «тревожную кнопку». Злоумышленника задержали приехавшие на место охранники, после чего передали его полиции.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За совершённое нападение ему грозит до 10 лет лишения свободы.