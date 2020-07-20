Животное заметил проходящий мимо мужчина.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасли застрявшую в ливневой трубе собаку. Об этом сообщается на странице Поисково-спасательной службы по Удмуртской Республике в «Инстаграме».

Бродягу заметил проходящий мимо мужчина — он услышал, как кто-то скулит. Помочь собаке самостоятельно у прохожего не получилось.

Приехавшие по вызову спасатели с помощью веревки и петли аккуратно вытащили четвероногую дворняжку из трубы.

Напомним, что похожий случай произошел 16 июля. Тогда в Ижевске спасатели вытащили лапу домашней кошки из сливного отверстия ванны.



Фото: instagram.com/pssudm

