Животное заметил проходящий мимо мужчина.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасли застрявшую в ливневой трубе собаку. Об этом сообщается на странице Поисково-спасательной службы по Удмуртской Республике в «Инстаграме».
Бродягу заметил проходящий мимо мужчина — он услышал, как кто-то скулит. Помочь собаке самостоятельно у прохожего не получилось.
Приехавшие по вызову спасатели с помощью веревки и петли аккуратно вытащили четвероногую дворняжку из трубы.
Напомним, что похожий случай произошел 16 июля. Тогда в Ижевске спасатели вытащили лапу домашней кошки из сливного отверстия ванны.
Фото: instagram.com/pssudm