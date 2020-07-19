В Ижевске оштрафовали взломщика аккаунтов в социальных сетях

Жертвами злоумышленника стали 10 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске назначили судебный штраф 30-летнему мужчине за то, что он взламывал страницы в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Ижевчанин обвинялся в нарушении тайны переписки и десяти фактах неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Установлено, что с 12 февраля по 4 апреля 2020 года мужчина взламывал аккаунты и копировал реквизиты для входа на личные страницы пользователей. Хакер свою вину полностью признал и возместил ущерб

Суд учёл, что это преступление небольшой тяжести и было совершено подозреваемым впервые. Ижевчанину назначили судебный штраф в размере 10 тыс. рублей.